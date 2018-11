AlbinoLeffe, Feralpi e Pro Vercelli su Capelli del Seregno

© foto di Bernd Feil/PhotoViews

​​​​​​​Le ottime prestazioni fornite da Alessandro Capelli, centrocampista classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Monza ma nelle ultime due stagioni in Serie D al Seregno non hanno lasciato indifferenti alcune società di Serie C: sul giovane - che ha finora messo insieme in azzurro 10 presenze, condite da una rete e 2 assist, tra quarta serie e coppa di categoria, unite alle 35 della scorsa stagione, impreziosite da 3 gol e altrettanti assist - farebbero già gola anche a big di C. Secondo quanto riportato da TuttoC.com infatti si tratta di AlbinoLeffe, Feralpisalò e Pro Vercelli, che si aggiudicherebbero un prospetto di sicuro valore, pronto per il salto di categoria.