Albinoleffe, Giacchetta: "Non mi pento del mercato fatto"

© foto di Federico De Luca

Simone Giacchetta, direttore sportivo dell'Albinoleffe, intervenuto ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Ravenna, come riportato dal sito ufficiale, ha dichiarato: “Se avrei fatto movimenti diversi in sede di mercato invernale? No, non penso. Forse avrei tolto qualche giocatore in più se avessi avuto la possibilità, fermo restando che c’è un gruppo positivo, composto da giocatori interessanti ed importanti per la categoria. Dispiace ad esempio che oggi (ieri n.d.r.) tre ragazzi siano dovuti finire in tribuna, perché in un gruppo che s’allena con impegno ed intensità, può essere controproducente. Avere un numero di giocatori inferiore magari avrebbe dato più coinvolgimento e determinazione perché così ognuno di loro era consapevole di poter essere chiamato in causa ogni domenica. Penso comunque che la soluzione alle nostre difficoltà sia all’interno di questo gruppo. Dobbiamo ripartire senza trascurare nulla. Abbiamo l’obbligo di dare tutto per uscire da questa situazione”.