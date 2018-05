Albinoleffe, Giacchetta: "Squadre B sono spunto di riflessione per la C"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo dell'Albinoleffe Simone Giacchetta ha parlato sul sito ufficiale del club per tracciare un bilancio stagionale dopo l'eliminazione dai play off e soffermandosi anche sullo sbarco della seconde squadre: “È un bilancio sicuramente positivo perché l’AlbinoLeffe è arrivato quinto in campionato ed ha avuto la possibilità di fare i play-off in una posizione di classifica privilegiata che le ha consentito di superare il primo turno. Peccato soltanto per l’esito della partita con la FeralpiSalò. - continua Giacchetta - Le squadre B per le società di serie A sono una risorsa importante, danno loro la possibilità di far crescere i propri giovani in casa ed in una competizione che li costringe a confrontarsi con adulti. È positivo perché in questo modo hanno una gestione diretta dei giocatori che così possono conoscere il peso della classifica. Per i club di Lega Pro rappresenta invece un grosso spunto di riflessione perché la categoria ad oggi è molto eterogenea. Da una parte ci sono società per cui la creazione di squadre B andrà ad incidere sul bilancio, dato che toglierà o comunque ridurrà gli incassi per le eventuali valorizzazioni, dall’altra ci sono club che invece, grazie a ragazzi di proprietà e un vivaio curato, potranno confrontarsi ad armi pari contro Under 21 e 23. Chi ne guadagnerà sarà forse la LND perché tante società saranno costrette ad attingere dai dilettanti".