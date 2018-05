Albinoleffe, il centrocampista Giorgione piace alla Ternana

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tre reti, otto assist in stagione e un futuro che potrebbe essere anche lontano dall'Albinoleffe. L'esterno di centrocampo Carmine Giorgione, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, interessa e non poco all'Unicusano Ternana. In estate, dunque, il trasferimento può andare in porto.