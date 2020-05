Albinoleffe, il ds Giacchetta : "Troppe gare a luglio e agosto"

Simone Giacchetta, direttore sportivo dell'Albinoleffe, intervistato da TuttoC.com ha analizzato le ultime novità del Consiglio Federale.

La Serie C deve tornare a giocare. Che ne pensa?

"Il Consiglio Federale si è preso questa responsabilità di far proseguire tutti e tre i campionati professionistici, in contrasto con quanto voleva l'Assemblea di Lega Pro. Ma c'è ancora una settimana interlocutoria, tra fine maggio e inizio giugno ne sapremo di più. Dovremo vivere ancora un po' nell'incertezza".

I presidenti di Serie C avevano deciso diversamente.

"È stata ribaltata la loro volontà di non riprendere a giocare. Una scelta che era stata presa per l'eccessivo rischio per la salute, per gli elevati costi del protocollo, per evitare il protrarsi in estate della stagione e che fa lievitare notevolmente i costi di una categoria sulla carta professionistica ma che non è considerata allo stesso livello contributivo di A e B dalla Legge Melandri".

Giocare a luglio e agosto significherà anche rivedere i contratti.

"Bisognerà capire bene come distribuire questa stagione sportiva in 13 mesi. Se ci saranno deroghe al tesseramento, se ciò comporterà altri costi, se i calciatori dovranno considerare questi eventuali due mesi in più come compresi al contratto di inizio stagione o se bisognerà trovare un nuovo accordo".

E chi ha risolto i contratti dei propri calciatori?

"La stagione non è stata completata, questo era ben chiaro. Ma chi ha risolto i contratti lo ha fatto a ragion veduta, tra conti da sistemare e costi da limitare. Tali club comunque hanno una posizione tranquilla e non rischieranno la retrocessione in caso di ripartenza".

Promozioni e retrocessioni dovranno essere sancite.

"Il grande inghippo è la quarta promossa. E un altro grande inghippo riguarda le retrocessioni. In un caso il problema è da analizzare con la Serie B da vicino, nell'altro caso con la Serie D. Non credo ci sia il tempo materiale per giocare tutte le partite in programma, però vediamo. Anche se giocare 12 giornate e i playoff tra luglio e agosto matematicamente è impossibile. Al punto che Gravina si è preso la responsabilità che si potrebbero giocare solo playoff e playout oppure cristallizzare la classifica con criteri ben definiti per promozioni e retrocessioni".