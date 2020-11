Albinoleffe, Manconi: "Prima la salvezza, poi vediamo. Addio al Perugia? Scelta condivisa"

Cinque reti in sei gare giocate con la Giana Erminio, poi il ritorno al Perugia fino al definitivo passaggio all'Albinoleffe, dove ha già messo a segno otto reti: momento decisamente positivo per l'attaccante Jacopo Manconi.

Che ha così parlato ai microfoni di tuttoc.com: "Nonostante le vicissitudini legate al Covid, a livello personale il 2020 è stato sino a ora un anno positivo. Spero di continuare sulla strada intrapresa mettendomi a disposizione del gruppo e dando sempre il massimo per la squadra. Non ci piace guardare troppo a lungo termine: ritengo sia importante pensare al campo partita dopo partita, è così che si raggiungono grandi traguardi. L'obiettivo primario di certo è la salvezza, una volta conquistato quello proveremo a toglierci maggiori soddisfazioni".

E sull'addio alla formazione umbra: "Nessun rimpianto. Quella tra me e il Perugia è stata una scelta condivisa, intrapresa in seguito a una serena valutazione comune. Ho colto al volo l'opportunità di venire all'AlbinoLeffe e sono contento di questo".