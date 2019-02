© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta interna contro gli altoatesini del Sudtirol, l'allenatore dell'Albinoleffe Michele Marcolini, che analizza così la prestazione dei suoi: “Siamo partiti benissimo, poi però l'episodio del palo ci ha destabilizzato. Siamo fragili, per questo l'episodio negativo ci spaventa più del dovuto. Peccato perché fino a quel momento era una partita equilibrata”.

Però, se ogni volta che facciamo gol dopo cinque minuti ne subiamo uno diventa difficile. Gli errori ci sono, dobbiamo migliorare e non conosco altra medicina che non sia il lavoro. Dobbiamo metterci più attenzione, curare il particolare e poi dare tutto in campo per far sì che questa situazione cambi. I ragazzi ce la mettono sempre tutta ma nei momenti importanti soffriamo. Cercherò di trovare una soluzione a tutti i costi. Siamo vivi e possiamo dire la nostra fino in fondo”.