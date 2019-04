Fonte: TuttoC.com

Michele Marcolini, tecnico dell'Albinoleffe, attraverso i microfoni del sito ufficiale è tornato sullo scorso impegno dei blucelesti: “Chiaramente tutti speravamo di riuscire a finire la partita con la Fermana con una vittoria ma è comunque arrivato un punto che ci ha consentito di prolungare la striscia positiva dando continuità ai risultati”.

Sul prossimo avversario, il Rimini: “Arriverà una squadra che ha appena cambiato allenatore, reduce da una buona partita con il Fano, pareggiata ma giocata sicuramente bene. Quella contro il Rimini è una gara che ci può dare molto perché in palio ci sono tre punti pesantissimi. Però, come sono pesanti per noi lo possono essere anche per loro, quindi dovremo stare attenti e cercare di avere la meglio. Sarebbe fondamentale in ottica salvezza”.