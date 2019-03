Il tecnico dell'Albinoleffe Michele Marcolini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio col Fano: "E' stata una partita importante, a questo punto dell'anno la tensione è sempre alta e l'errore pesa tantissimo. Siam partiti bene, poi piano piano anche per errori nostri abbiamo lasciato in mano la partita agli avversari che con la loro aggressività ci hanno messo in difficoltà ed hanno avuto anche l'occasione clamorosa della punizione. Nel secondo tempo c'è stato più equilibrio e noi abbiamo avuto un paio di occasioni, una con Razzitti ed una con Riva, clamorosa. Peccato, per noi l'importante però era fare risultato positivo perchè questo è un campo difficile: è vero che il Fano fatica a far gol, è vero anche che se lo fa è difficile segnargli quindi bisogna esser felici del risultato".