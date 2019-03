Albinoleffe, parere favorevole del CONI per il nuovo stadio

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Questa la nota ufficiale dell'Albinoleffe in merito alla decisione del CONI in merito al nuovo Stadio che sorgerà a Zanica:

"Ho il piacere di informarvi che ci è giunta comunicazione da parte del CONI del parere favorevole relativo al progetto del futuro Stadio AlbinoLeffe. Di certo è solo una tappa del percorso amministrativo iniziato, ma comunque un motivo di soddisfazione per il lavoro svolto da tutte le parti in questi mesi". È con queste poche parole che il Geom. Marco Baronchelli, uno dei progettisti architettonici del nuovo impianto di Zanica, ha voluto annunciare ai tifosi blucelesti il riscontro positivo della Commissione Impianti Sportivi del Coni riunitasi in data di mercoledì 27 febbraio a Roma.

"È l'ultimo lavoro su cui si era applicato l'Arch. Ghilardini, che ci ha lasciato poco più di due mesi fa" continua Baronchelli, ricordando l'architetto che ha affiancato AlbinoLeffe fin dall'acquisizione dell'area, dove oggi sorge il Centro Sportivo bluceleste, seguendo l'intera trafila burocratica del piano attuativo. "A lui va il riconoscimento di questo importante passo. Ovviamente tengo a ringraziare anche i tecnici, a partire dall'Ing. Markus Anesa, lo studio Tekneco, lo studio Battleiroig e il personale dello studio Krea, che hanno collaborato nella gestione del complesso iter procedurale".

Cresce, quindi, la curiosità sul nuovo impianto bergamasco, ma per sapere qualcosa in più sulle caratteristiche della struttura sarà necessario attendere ancora del tempo: "In accordo con la società, presenteremo il progetto ai tifosi blucelesti e alla stampa solo una volta che verrà completata la procedura burocratica che permetterà di iniziare i lavori. Quindi per ora bocche cucite, anche perché a oggi siamo tutti concentrati per dare supporto ai Tecnici Comunali, che ringrazio per la competente collaborazione dimostrataci, sull'importantissimo passo della concessione del permesso di costruire, che dovendo seguire il percorso 'in deroga' deve essere allegato alla domanda d'iscrizione da presentarsi entro i primi giorni di giugno".