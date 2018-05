Albinoleffe, Ravasio piace a Palermo e Cittadella

Fonte: TuttoC.com

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Cinque reti stagionali tra campionato e Coppa Italia, e la carta d'identità segna 1998. Parliamo dell'attaccante dell'Albinoleffe, Mario Ravasio. Il giovane nativo di Bergamo, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, fa gola in Serie B. Su di lui, infatti, vi sono da registrare gli interessamenti sia del Palermo che del Cittadella. Apprezzamenti e valutazioni in corso in vista della prossima estate; la punta seriana può volare in cadetteria.