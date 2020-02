Marco Zaffaroni, allenatore dell'Albinoleffe, ha accolto positivamente il pareggio per 1-1 ottenuto contro la Juventus U23 allo stadio Moccagatta, nonostante i seriani abbiano condotto la partita per quasi 70'. Queste le parole rilasciate dal tecnico lombardo al termine della gara: “Giocavamo contro un avversario di livello. Siamo partiti bene e nella ripresa avremmo anche potuto chiudere la gara ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo ottenuto un risultato positivo e questo per noi è molto importante”.