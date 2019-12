AlbinoLeffe, Zaffaroni: "Ciò che è stato fatto finora, non basterà più"

Un girone di andata concluso nel migliore dei modi per l'AlbinoLeffe, che ha terminato la prima parte dell'anno in ottava posizione con 26 punti. Di tutto questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato mister Marzo Zaffaroni: "Ci sono state buone risposte da parte della squadra. Ritengo però che dovremo soffermarci ancora su tanti aspetti perché quello che è stato fatto fin qui d'ora in poi non basterà più. L'obiettivo è di aggiungere sempre qualcosa, preservando allo stesso tempo quanto di buono fatto vedere dai ragazzi in questa prima parte di campionato. Col tempo stiamo acquisendo un'identità di squadra sempre maggiore, ma quello su cui dobbiamo sicuramente lavorare è la capacità di avere continuità nelle prestazioni perché da questo punto di vista siamo ancora un po' carenti. Dobbiamo riuscire a mantenere sempre alta la tensione, senza avere cali sia nel lungo periodo sia all'interno di una stessa partita, migliorando soprattutto la lettura dei diversi momenti della gara".

L'allenatore conclude con un commento sull'impiego dei giovani all'interno della formazione bluceleste: "I ragazzi hanno intrapreso un duplice cammino: uno è un percorso generale di squadra, l'altro è legato alla maturazione del giovane calciatore, non solo dal punto di vista sportivo ma anche a livello di mentalità e convinzione nei propri mezzi. Siamo riusciti a dar loro una certa continuità nelle prestazioni mettendoli nelle condizioni di acquisire maggiore sicurezza. La volontà è quella di continuare su questa strada"