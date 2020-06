Albinoleffe, Zaffaroni: "Giocare i play off è un segnale importante per il nostro territorio"

Il tecnico dell’Albinoleffe Marco Zaffaroni attraverso il sito ufficiale del club ha parlato del ritorno in campo in vista dei play off: “È stata sicuramente una bella emozione, perché finalmente siamo tornati a fare il nostro lavoro e in particolar modo a farlo sui campi del nostro centro sportivo, sempre impeccabili. È una bella sensazione ritornare a fare ciò che più ci piace e per il quale abbiamo grande passione. Lo è per me e lo è ovviamente anche per i ragazzi e tutto lo staff. In questi primi giorni gli allenamenti sono particolari perché siamo ancora suddivisi in piccoli gruppi, ma c’è voglia di tornare a giocare ed entusiasmo per affrontare i play off. - continua Zaffaroni – Poter partecipare agli spareggi, grazie a uno sforzo ulteriore del presidente, è un segnale molto importante per un territorio che in questi mesi ha sofferto tanto. Faremo il massimo per cercare di onorare al meglio questi play off, che ci siamo guadagnati sul campo ma che sono divenuti realtà grazie all'impegno e allo sforzo della società".