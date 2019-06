Albissola, anche il Modena si muove per Martignago

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Dopo l’addio con l’Albissola, club che non si è iscritto alla prossima Serie C, il centravanti Riccardo Martignago è uno dei nomi caldi del calciomercato. Sul classe ‘91 dopo Cittadella e Teramo si starebbe muovendo un altro club che è in odore di ripescaggio fra i professionisti. Si tratta del Modena pronto a costruire una squadra per ben figurare in Serie C.