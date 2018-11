Albissola, Balestrero carica: "È arrivata l'ora di fare punti"

In vista dell'ostica sfida esterna alla Carrarese, il centrocampista Davide Balestrero ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara contro i toscani e sull'Albissola. Il calciatore, militante nella squadra ligure, ha parlato alla vigilia della partita di domani alle ore 14:30 allo 'Stadio Dei Marmi'. Questo quanto riportato da svsport.it: "Ci approcciamo alla sfida con la voglia di dare una svolta è innegabile che sia giunta l'ora di fare punti. Anche se ci sono state delle penalizzazioni, non possiamo fare calcoli. La Carrarese? È una signora squadra con giocatori di altra categoria, ma noi abbiamo bisogno di punti. Sarà una partita difficile contro un'avversaria che fa dello spirito offensivo una qualità spiccata. In attacco la Carrarese ha giocatori di livello come Tavano, Maccarone o Caccavallo: da parte nostra giocheremo cercando di fare il meglio possibile. Io a centrocampo? Nasco come mezzala, poi sono stato spostato avanti ed esterno. Sono contento di essere tornato in quello che è un po' il mio ruolo", riporta TuttoC.com.