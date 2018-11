Albissola, Bellucci: "Analizzato la sconfitta con il Gozzano"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Alla vigilia della gara contro la Pro Piacenza, il tecnico dell’Albissola Claudio Bellucci ha dichiarato: “La sconfitta con il Gozzano? L’abbiamo analizzata - riporta svsport.it - abbiamo fatto la partita che andava fatta, probabilmente solo noi, intesi come squadra e staff, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile: non potevamo pensare di andare là a fare il Barcellona. Abbiamo perso per un errore difensivo, ma poco prima avevamo avuto l'occasione con Mahrous per segnare: tutto il resto sono chiacchiere da bar che noi non possiamo fare. Di partite come quella di Vercelli ce ne saranno tante altre. Gargiulio squalificato? Vediamo, stiamo facendo ottime prestazioni a livello difensivo. Chi farò giocare se lo sarà meritato, nella scelta i ragazzi mi hanno messo in difficoltà: è un ottimo segno. Dipenderà tanto anche dalle caratteristiche dei nostri avversari, mi guarderò ancora un po' di immagini del Pro Piacenza e cercherò di fare meno errori possibile nelle scelte di formazione (ndr, scherza)”.