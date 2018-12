Albissola, Bellucci: "Il Cuneo è in un grande momento di forma"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Alla vigilia della sfida di domani sera, tra Albissola e Cuneo, con calcio d'inizio fissato per le 18:30, ha parlato in conferenza il tecnico dei ceramisti Claudio Bellucci, apparso convinto dei mezzi della propria formazione, pronta a dare battaglia al Comunale di Chiavari, per cercare di riscattare le ultime due sconfitte consecutive, maturate contro avversari senz'altro difficili, come Virtus Entella e Robur Siena, anche se un po' di rammarico, in entrambe le occasioni, c'è stato. I ponentini vogliono subito rialzarsi, come fa intendere il mister della squadra: "Nelle ultime partite abbiamo fatto ottime prestazioni e non abbiamo raccolto niente: per quanto mostrato in campo mi sembra strano aver fatto zero punti. Non ci poteva essere gara peggiore per riprendere dopo le ultime due sconfitte: è un team che sta facendo molto bene ed è in un momento di forma straordinario. È una squadra che è vero che fa pochi gol, ma è anche quella meno battuta di tutto il campionato: ci aspetta una partita 'scorbutica."