Albissola, Bellucci: "Oggi troppo timore reverenziale"

© foto di Filippo Gabutti

Al termine della gara persa per tre reti a zero sul campo della Carrarese dalla sua Albissola, Claudio Bellucci ha parlato ai microfoni della stampa presente allo 'Stadio Dei Marmi'. Queste le dichiarazioni riportate da svsport.it: "Mi fa piacere che abbiate notato che siamo venuti qua per provare a giocarcela. Potevo fare altre scelte tecniche e tattiche, ma avremmo fatto una figura diversa. Oggi abbiamo fatto l'ultima mezz'ora giocando abbastanza bene con tanti giovani in campo. Quell'ultima mezz'ora dev'essere un punto di partenza per noi, con tutte le difficoltà del caso: è vero che la Carrarese è costruita per fare un campionato diverso dal nostro, ma penso che il problema oggi sia stato avere timore reverenziale. Detto questo, a mio parere, abbiamo giocato contro quella che è una delle tre squadre più forti del campionato. Mi dà fastidio quando si dice che non sono queste le partite dove dobbiamo fare punti si deve cercare di fare punti in tutti i campi. Mi spiace per i ragazzi, abbiamo corretto molte cose ma c'è da lavorare tanto: fa parte della crescita, mia e dei ragazzi".