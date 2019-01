© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' da tempo ai margini dell'Arezzo, ma per Giacomo Cenetti rimangono aperte le porte della Serie C. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, è praticamente fatta per il suo passaggio all'Albissola: il centrocampista dovrebbe arrivare non oltre martedì alla corte di mister Bellucci.