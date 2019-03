Dopo la sconfitta subita contro il Pisa, l'amministratore delegato dell'Albissola Gianpiero Colla si è sfogato in sala stampa commentando amaramente le decisioni della Corte Federale che ha rimescolato le carte per la salvezza: "Non posso garantire che sabato prossimo giocheremo contro l'Entella. Sono pronto a dare un segnare forte perché così non si può andare avanti. E' inamissibile. Vogliono il calcio d'élite? Vogliono una Serie C a quaranta squadre? Benissimo, ma prima ricordino cosa muove ogni società in termini economici e d'occupazione e, soprattutto, non dimentichino chi rispetta la regole".