La famiglia Colla, proprietaria dell'Albissola, dopo l'annuncio della rinuncia all'iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro, ha precisato che comunque non abbandonerà il club ligure: "Anche senza la Serie C non abbandoneremo l'Albissola. Siamo pronti a ripartire da una categoria consona, per tornare presto dove ci compete".