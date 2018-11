Albissola, Colla: "Sfida al Pisa? Come Davide contro Golia"

Il presidente dell’Albissola Gianpiero Colla intervistato da GTV ha parlato della sfida contro il Pisa in programma nel prossimo turno: “Loro sono una squadra importante che ci metterà in grossa difficoltà. Sarà una sfida come quella fra Davide e Golia. I nerazzurri si inseriranno certamente nell’alta classifica, ne sono sicuro. La mia squadra è giovane, ad ogni partita giochiamo con 6/7 under, l’avvento di Mister Claudio Bellucci, ex attaccante del Bologna, al posto di Fossati, che aveva comunque fatto un buon lavoro, ha dato un cambiamento in positivo alla nostra compagine. - prosegue colla come riporta PisaNnews.it - Tre anni fa eravamo in Promozione e ora siamo nel calcio professionistico. Questo è un grande traguardo per noi e quest’anno cercheremo di salvarci il prima possibile”.