Albissola, Fossati: "Con l'Arzachena con la massima attenzione"

Sfida casalinga per l'Albissola contro l'Arzachena. Il tecnico dei liguri Fabio Fossati ha presentato il match in conferenza stampa: "Dovremo affrontare questa gara con la massima attenzione: l'anno scorso hanno fatto un grande campionato - riporta Svsport.it - hanno un mister molto bravo come Giorico e giocatori esperti per la categoria. Credo però che in questo momento l'atteggiamento e le idee dell'Albissola siano le cose più importanti: cercheremo di limitare i loro pregi andando a scalfire dove possono avere dei difetti".