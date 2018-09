Albissola, Fossati: "Non dobbiamo avere smania di fare risultato"

Fonte: TuttoC.com

Dopo due sconfitte di misura contro Olbia e Pontedera, l'Albissola questa sera alle 20.30 se la dovrà vedere allo stadio comunale di Chiavari - campo neutro per l'indisponibilità del proprio impianto - contro la Pro Vercelli. Il tecnico Fabio Fossati ha presentato in conferenza stampa la sfida contro i piemontesi come riferisce savonasport:

"Vogliamo portare punti a casa, ma non dobbiamo avere la smania di farlo altrimenti possono verificarsi situazioni che si pagano a caro prezzo. Gli errori possono capitare: noi fin qui non ne abbiamo fatti tanti, ma tutte le volte che li abbiamo fatti e ci hanno castigato. In campo va una squadra giovane, che deve avere però la mentalità giusta senza la frenesia eccessiva che ci ha portato a fare scelte sbagliate in alcuni momenti delle gare giocate fino ad oggi. I ragazzi hanno voglia, sono convinto che offriranno una buona prestazione. Se saremo bravi a non commettere errori e a sfruttare le nostre qualità offensive, possiamo cogliere qualcosa di importante".

Sull'avversario che i ceramisti avranno di fronte queste sono le sue parole: "Davanti avremo uno squadrone e anche Se non avranno i ritmi partita, sono convinto che saranno capaci di trovarli presto: noi dobbiamo affrontarli con umiltà e sbagliare meno possibile".