Albissola, in arrivo Silenzi jr per l'attacco

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

L'Albissola si prepara a piazzare un colpo in attacco. Si tratta di Christian Silenzi, attaccante classe '97 cresciuto nell'Inter e figlio d'arte visto che il padre Andrea è stato centravanti del Torino nei primi anni '90. Il calciatore, che ha vestito le maglie di Reggina e Olbia nelle scorse stagioni, è già sbarcato in Liguria ed è in attesa di firmare il contratto che lo legherà all'Albissola.