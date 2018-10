Albissola, in pole per la panchina c'è Bellucci

In pole position per la sostituzione di Fabio Fossati, esonerato ieri, sulla panchina dell'Albissola c'è l'ex attaccante di Sampdoria e Bologna Claudio Bellucci. Secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport l'allenatore ex Arezzo sarebbe l'obiettivo numero uno della società ligure che da oggi manderà la squadra in ritiro a Bardonecchia.