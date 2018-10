Albissola, Mussi: "Bellucci ci ha convinto più di tutti"

Il direttore sportivo dell'Albissola Andrea Mussi ha parlato ai microfoni di TuttoC.com della decisione di esonerare Fabio Fossati e chiamare Claudio Bellucci alla guida del club: “Il cambio tecnico è stato sofferentissimo da parte del sottoscritto, del presidente e della società perché parliamo di una persona eccezionale e di un buon allenatore che qui ha fatto la storia. Ma si è reso necessario cambiare perché bisognava dare una svolta dopo un punto in sette partite. - continua Mussi - Avevo parlato con 3-4 tecnici, un paio avevano fatto colpo, quello che ha convinto di più è stato Bellucci. E quindi, di conseguenza, abbiamo scelto lui. Mercato? La rosa è a posto, forse non è riuscita a capire bene quello che gli chiedeva il mister precedente. Questo gruppo è sufficiente per gli obiettivi preposti, poi se ci sarà da attuare qualche modifica so che la società non si tirerà indietro".