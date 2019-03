Albissola, Riolfo in pole per la panchina. Ma c'è anche Petrone

Fonte: Tuttoc.com

Prosegue in casa Albissola la ricerca del nuovo allenatore dopo l'esonero di mister Bellucci. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il nome caldo al momento sarebbe quello di Giancarlo Riolfo, ex tecnico di Savona, Sanremese e Vis Pesaro. E sullo sfondo la suggestione Mario Petrone, con l'ex Ascoli e Pisa altro possibile nome sulla lista. Da non escludere la conferma di Ambrosi, tecnico della Berretti, all'opera questo weekend contro la Juventus U23.