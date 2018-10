Albissola, sciolte le riserve: Claudio Bellucci sarà il nuovo tecnico

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Ieri l'esonero di Fabio Fossati. Oggi invece è attesa l'ufficialità del suo sostituto. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX nella sua edizione online il club ligure ha sciolto le riserve e individuato in Claudio Bellucci, ex tecnico dell'Arezzo, l'allenatore giusto per prendere in carico la prima squadra.