Alborghetti: "Voglio aiutare il Lecco a togliersi tante soddisfazioni"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Mattia Alborghetti vestirà la la maglia del Lecco per la seconda stagione di fila, avendo rinnovato il proprio contratto col club bluceleste: "Ringrazio la Famiglia di Nunno, il mister e il Direttore per la fiducia che mi hanno dimostrato - ha spiegato il terzino in una nota ufficiale. - Sono davvero orgoglioso di indossare nuovamente questi colori e aiutare il Lecco e i suoi tifosi a togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili".