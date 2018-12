© foto di Fabrizio Pozzi

Si allunga la lista delle pretendenti per Giuseppe Agostinone, terzino sinistro dell'Alessandria. Nelle scorse settimana per il giocatore classe 1988 erano emerse gli interessamenti per Foggia e Venezia, mentre nelle ultime ore secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoC.com il giocatore pugliese è finito nel mirino di Ascoli e Salernitana che stanno valutando il colpo in vista di gennaio.