Alessandria, Artico: "Con l'Olbia si spera di avere un allenatore nuovo"

Come riporta grigionline.com, il Ds dell'Alessandria Fabio Artico ha quest'oggi parlato in conferenza stampa, per spiegare i motivi che hanno portato all'esonero di mister Cristiano Scazzola: “Non è stata una decisione facile, Scazzola era stata una scelta mia. La partita con il Renate è stata solo la fine di un periodo durante il quale le cose non andavano bene. Le aspettative per questa squadra, secondo me e seconda la società, sono superiori rispetto a quanto visto finora, perciò credo sia stato legittimo cambiare allenatore. La scelta di Martini è temporanea, abbiamo bisogno di qualche giorno per scegliere il profilo giusto. La nostra volontà è quella di tenere dentro sia lui che il resto dello staff. Comunque credo che a Gozzano ci sarà lui, mentre con l'Olbia si spera di avere un allenatore nuovo. [...] Serve una persona equilibrata, in grado di capire che la squadra è stata costruita con una precisa mentalità e impronta di gioco. Chi arriverà non dovrà stravolgere ma consolidare e restituire certezze all’ambiente. Al momento l’obiettivo è mettere a posto questa stagione perché credo fortemente nelle potenzialità di questa squadra. L’obiettivo resta quello di arrivare ai playoff nella posizione migliore possibile e cercare di dare fastidio a tutti. Ora ci attende una serie di partite molto difficile”.