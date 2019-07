Alessandria, Artico: "Puntiamo a chiudere due operazioni in settimana"

Intervistato da grigionline.com, Fabio Artico, ds dell'Alessandria, ha fatto il punto sul mercato: "Al momento ci sono alcune trattative imbastite che vorrei chiudere entro questa settimana. Valentini e Celia sono profili che ci interessano, ovviamente insieme ad altri. Svincolati delle squadre che non si sono iscritte? La Lucchese aveva più di un elemento interessante, ma in questo momento il mercato offre davvero tanto, anche se è tutto molto bloccato. Non è facile chiudere trattative e noi dobbiamo valutare prima di tutto quello che abbiamo già a disposizione. E poi abbiamo l'obiettivo di inserire dei giovani a partire da quelli del nostro settore giovanile. A parte Gerace e Gjura, che avevano già giocato nella scorsa stagione, ci sono un paio di prestiti che rientrano perciò porteremo in ritiro un nutrito gruppo di ragazzi del nostro settore giovanile proprio per poter valutare al meglio ciascuno di loro".