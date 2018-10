Alessandria, Bellazzini: "Da pisano giocare all'Arena è un'emozione"

© foto di Fabrizio Pozzi

E' pisano e domenica affronterà il Pisa con la sua Alessandria. Parliamo del trequartista Tommaso Bellazzini intervenuto a 50Canale. Queste le sue parole così come raccolto da tuttopisa: "Arriviamo con un percorso ancora un po' altalenante, dovremo cercare di dare un po' più continuità ai risultati ma siamo una squadra giovane che si è formata da zero quest'anno ed è normale che avessimo questo tipo di inizio. Siamo fiduciosi per il prosieguo del campionato. Credo che il Pisa competerà fino alla fine per la vittoria del campionato: è una squadra molto forte. Domenica ha avuto una sconfitta pesante ma condizionata dall'episodio dell'espulsione, penso che abbia tutte le carte in regola per fare un torneo di vertice. Pisa e Piacenza possono dire la loro fino in fondo: sono le più attrezzate come organico, hanno una tradizione e nel caso del Pisa la forza di un pubblico ancora più caloroso di quello piacentino. Giocare all'Arena sarà un'emozione forte come lo è tutte le volte che vengo a giocarci. E' sempre un grande piacere".