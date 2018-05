Alessandria, Bellazzini: "Sulla strada per la B temo il Pisa"

© foto di Federico Gaetano

Intervista a La Gazzetta dello Sport a Tommaso Bellazzini, fantasista dell'Alessandria. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "La mia rinascita? Lo spartiacque negativo è stato il Pavia cinese. Mi sono spaccato il ginocchio e sono rimasto fuori sette mesi, intanto nel 2016 la società è fallita. Sono rimasto fermo in attesa di una proposta convincente, così sono passati altri sei mesi. Poi in inverno è arrivata la Pistoiese, lì ho finito la stagione e nell’estate successiva la società mi ha offerto un rinnovo biennale a condizioni che però non erano accettabili e così sono rimasto ancora fermo. In ottobre si fa avanti il Rezzato. Mai avrei pensato di scendere in D, ma ho trovato un club particolare e ambizioso per la categoria, così ho accettato. Poi l'Alessandria. Merito di Marcolini. Mi conosceva dai tempi di Pavia e mi ha voluto a tutti i costi, così sono tornato nei professionisti. La Serie B? Abbiamo vinto la Coppa Italia e l’appetito viene mangiando. Io temo il Pisa, se ribalta il turno con la Viterbese: sono pisano e conosco bene le potenzialità dell’ambiente. Più vanno avanti e più diventa dura batterli".