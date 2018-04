Alessandria, brilla Kadi tra le alternative di Marcolini

Le tante assenze che hanno colpito l’Alessandria nell’ultimo turno di campionato sono state l’occasione per osservare le qualità di giocatori che sino a questo momento avevano faticato a trovare spazio nell’undici di Marcolini. Tra le note più liete vi è stato l’esordio dal primo minuto del francese Sofiane Kadi, talento classe ‘97 giunto in prestito dalla Salernitana dopo avere incantato la scorsa stagione tra i dilettanti e pronto a rivestire un ruolo da protagonista nella fase più calda del campionato. Un’alternativa di qualità da tenere in considerazione per lo sprint finale, da arricchire con i colpi di un giocatore voglioso di affermare le sue indubitabili qualità anche nel calcio professionistico.