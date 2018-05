Alessandria, casting allenatore: due nomi per la panchina dei grigi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due nomi per la panchina dell'Alessandria. Appurato che Michele Marcolini non guiderà i piemontesi nella prossima stagione, il club si guarda attorno per scegliere un successore. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il primo nome è quello di Federico Coppitelli, attuale tecnico della Primavera del Torino, seguito anche dal Pordenone, ma che piace anche in Serie B. Altro papabile è Fabio Caserta, che ha guidato la Juve Stabia in questa stagione.