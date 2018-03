Alessandria, Cazzola out per altri due mesi e mezzo

Quello di Riccardo Cazzola, capitano dell’Alessandria, è un calvario che sembra non avere fine. Il centrocampista non gioca dal 13 dicembre scorso e, dopo i problemi accusati al polpaccio sinistro, ora è nuovamente costretto a fermarsi per un infortunio all’altro polpaccio. Questo il comunicato diffuso dal club grigio sul proprio sito internet. “L’Alessandria Calcio comunica che durante l’ultima fase di riatletizzazione in vista del ritorno in campo imminente, Riccardo Cazzola ha riportato una lesione di secondo grado del gemello mediale del polpaccio destro. I tempi di recupero sono stimati in 70 giorni circa”.