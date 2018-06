Alessandria, Cerri: "D'Agostino ci ha trasmesso entusiasmo"

Massimo Cerri, direttore sportivo dell'Alessandria, presente allo stadio "Adriatico" di Pescara in occasione della finale playoff tra Cosenza e Robur Siena, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com, ha così commentato la scelta ricaduta su Gaetano D'Agostino per la panchina: "La scelta è maturata all'interno della cerchia di due o tre nomi. Ci ha fatto subito buona impressione sin dall'inizio perché ha trasmesso sia a me che al presidente entusiasmo e voglia di lavorare con i giovani. Ci auguriamo che sia la scelta più corretta per questo nuovo corso dell'Alessandria".

Le ultime due stagioni hanno lasciato un po' l'amaro in bocca. Bisogna ripartire da zero?

"Da zero proprio no, in questa stagione abbiamo fatto bene, con buoni risultati, abbiamo vinto la Coppa Italia, è arrivata di conseguenza la qualificazione ai playoff. Poi magari siamo usciti in maniera inaspettata. Ma è stata una stagione che ha lasciato dei contributi per ripartire bene il prossimo anno".