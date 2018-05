Alessandria, Cerri: "Feralpi insidiosa. Non credo sia stanca"

Sarà la Feralpisalò l'avversario ai playoff dell'Alessandria: "Arrivati a questo punto, il livello delle squadre è molto alto - ha commentato il direttore sportivo dei grigi Massimo Cerri ai colleghi de La Stampa -. La Feralpi ha un allenatore che ha già vinto in categoria, in questi ultimi tempi ha cambiato modulo e sta ottenendo buoni risultati con il 3-5-2. È pericolosa davanti, con Marchi e Guerra, più Ferretti all’occorrenza, ma è coperta in tutti i reparti. Fra i pali, c’è il giovane Livieri, scuola Milan, che sta facendo cose interessanti, in mezzo Emerson ha calcato il palcoscenico della A. Insomma, è un team insidioso". L'handicap per i Leoni del Garda potrebbe essere il fatto di aver dovuto disputare già due gare per qualificarsi alla fase nazionale: "La risposta si avrà mercoledì sera dopo il match di ritorno - replica Cerri -. Personalmente, non credo alla fatica quando ci si gioca un traguardo importante, in più nei turni infrasettimanali arrivano sempre motivazioni supplementari".