Alessandria, Cerri: "Vogliamo conquistare la Coppa Italia"

Massimo Cerri, ds dell'Alessandria, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica L’Orso in diretta in vista della finale d'andata di Coppa Italia di Serie C in programma mercoledì contro la Viterbese. Ecco quanto evidenziato da Grigionline.com: "Ci si prepara ad una gara con la massima attenzione e concentrazione, dovremo saper essere tranquilli nei momenti di difficoltà. Oltre a Cazzola, anche Russini, reduce dall’infortunio di sabato, non è aggregato al gruppo. Vittoria della Coppa più importanti per il trofeo o per il piazzamento nei playoff? Sono convinto che il trofeo sia la cosa più importante. Solo dopo bisognerà pensare agli eventuali benefici per i playoff. Credo che anche i giocatori abbiano percepito questo, perciò giocheremo queste due finali per vincere un trofeo ambito, è un obiettivo che ci siamo posti e metteremo tutte le nostre energie per portare il trofeo ad Alessandria. Non sempre stare troppi fermi è un vantaggio, meglio mantenere il ritmo partita anche se magari ti permette di evitare squadre scorbutiche all’inizio. Noi abbiamo una rosa ampia che ci permette di giocare anche più partite, come abbiamo dimostrato in questo periodo".