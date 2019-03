Esordio casalingo con successo per Alberto Colombo. Il tecnico dell'Alessandria ha così commentato la gara con la Pistoiese: "Non voglio prendermi meriti, sarebbe presuntuoso dire che un allenatore può incidere in così breve tempo. Sono stati bravi i giocatori a fare un grandissimo primo tempo. Abbiamo sprecato molto a livello di energie, e lì una squadra importante chiude la partita per poi controllarla. Bene la linea difensiva, sono contento che abbiano recepito le consegne. Ma è la vittoria del gruppo, non era tanto importante vincere la prima in casa ma battere una diretta concorrente ed i ragazzi sono stati bravissimi ad approcciare la gara sul piano mentale. L’unica occasione l’abbiamo concessa al 94’, ma sono stati bravi a rimediare. E' banale dire che i primi difensori sono gli attaccanti, ma più siamo alti a recuperare palla meno fatica facciamo".