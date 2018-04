Alessandria, continua a brillare il talento di Kadi

La conferma più interessante per l’Alessandria delle presunte seconde linee è arrivata ancora una volta dal talentuoso Sofien Kadi. Il francese anche contro il Gavorrano ha dato seguito all’ottima prestazione già evidenziata alla prima dimostrazione di fiducia da parte del tecnico Marcolini nel match contro la Viterbese, mettendosi in evidenza con caratteristiche di imprevedibilità e tecnica che sembrano la specialità della casa. Una buona notizia anche per la Salernitana, che in estate ha deciso di scommettere su questo talento pescato nella serie D dopo un anno a Lanusei, con tanto di interessamenti illustri già manifestati alla società di Claudio Lotito. Insomma, ne risentiremo parlare.