Alessandria, corsa a due per la panchina: Scazzola favorito su Grieco

© foto di Giuseppe Scialla

Non c’è solo Cristiano Scazzola sul taccuino di Fabio Artico, ma la corsa per la panchina dell'Alessandria è a due. Anche se l’ex allenatore del Cuneo sembra favorito per il posto sulla panchina dei grigi, secondo quanto riporta Sky Sport in lizza ci sarebbe anche Vito Grieco, il quale è in procinto di lasciare la Pro Vercelli.