© foto di Fabrizio Pozzi

Il centrocampista dell’Alessandria Niccolò Cottarelli dovrebbe chiudere con la Pro Patria, come fa sapere Sky Sport. Il classe 1998 torna nella squadra dove ha giocato in prestito nella stagione 2017/2018, in questa annata ha invece collezionato appena una apparizione nella Coppa Italia di Serie C.