Per il difensore classe ‘89 Giuseppe Agostinone dell’Alessandria l’approdo in Serie B in questo gennaio sembra essere cosa ormai scontata. Dopo Foggia, Ascoli, Salernitana e Venezia infatti altri due club avrebbero sondato il terreno per il calciatore. Si tratta, come rivela Tuttoc.com, di Spezia e Benevento. L’Alessandria intanto sta correndo ai ripari sondando diversi profili per far pronte alla partenza di Agostinone.