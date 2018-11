Alessandria, D'Agostino: "Dobbiamo capire dove vogliamo arrivare"

© foto di Fabrizio Pozzi

Dopo il pareggio in quel di Pistoia, il tecnico dell'Alessandria Gaetano D'Agostino ha commentato: "Per 70’ siamo riusciti ad arrivare nella loro area, ma non siamo stati incisivi. Ovvio che voi calcoliate i tiri e scriviate che la squadra non ha concretizzato. E su questo sono d’accordo - riporta l'ufficio stampa dei Grigi - e per la per mole di gioco che produciamo dobbiamo essere più cattivi, cogliere il momento. Ci stiamo già lavorando e continueremo a farlo. Bisogna tirare in porta, e si parla dei nostri terminali offensivi. Pretendo di più da una squadra che gioca a calcio e propone e porta nella metà campo avversaria tanti uomini. L’unica regola per fare tre punti è fare gol. Mi prendo la responsabilità, comunque la squadra è equilibrata. Ma se pretendiamo di vincere i campionati o guardare solo a chi sta davanti, dico che abbiamo 16 under. Alcuni sono più pronti, oggi per esempio Gjura ha fatto una grandissima prestazione, Badan ha fatto un’onesta gara e Talamo, che non giocava dall’inizio dalla seconda di campionato, ha fatto una buonissima partita. Ma, per fare qul salto di qualità che ci avrebbe permesso di avere tre o quattro punti in più in classifica, è normale che da qualcuno pretenda un po’ di più. La squadra subisce poco, abbiamo consentito solo tiri da fuori ad una squadra come la Pistoiese che aveva un nuovo allenatore e ragazzi che ci tenevano a far bene per questo. E nell’ultimo quarto d’ora abbiamo sofferto un po’. Dobbiamo capire dove vogliamo arrivare. Il lato positivo è che abbiamo perso solo una volta, ma ci manca qualcosa per portare a casa i tre punti. Il rigore? Chi l’ha rivisto ha detto che non c’era e poi se penso ai rigori che non hanno dato a noi. Non faccio polemica, ma l’arbitro ha visto così".