Alessandria, D’Agostino: “Entella da serie B, servirà aggressività”

“Loro hanno attrezzato la squadra sperando nel ripescaggio – ha esordito D’Agostino parlando dei biancocelesti – con sette otto elementi che hanno fatto la serie B. Noi cercheremo di mettercela tutta per portare a casa punti. L’Entella è una squadra propositiva, che cerca di fare la partita, quindi potrebbe lasciare spazi. E nelle prime quattro partite ha già dimostrato che si potrà giocare la vittoria del campionato con altre due o tre squadre. Ma ogni squadra ha punti deboli e noi dovremo essere bravi a sfruttarli. Abbiamo preparato una partita aggressiva, andando a prenderli alti. Se permetti a certe squadre di ragionare, prima o poi il gol te lo fanno”.

In vista della trasferta di Chiavari, dove domani l’Alessandria giocherà con la Virtus Entella, il tecnico dei grigi Gaetano D’Agostino ha incontrato la stampa. Queste le sue parole.

