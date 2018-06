Alessandria, D'Agostino: "Sono in un grande club. Cercherò di divertirvi"

© foto di Fabrizio Pozzi

Il neo tecnico dell'Alessandria Gaetano D'Agostino si è presentato ieri alla nuova piazza parlando della propria idea di calcio e dei propri obiettivi: “Per il momento non ho ancora fatto nomi di giocatori, ma voglio una squadra propositiva, che giochi a calcio e abbia un'identità precisa. Ho la consapevolezza di essere arrivato in un grande club, in una grande società, dove tutto è più bello ma le responsabilità sono più grandi. Il presidente è stato molto chiaro con me ed io manifestato la volontà di prendermi questo progetto sulle spalle. - continua D'Agostino come riporta GrigiOnLine.com - Ripeto io voglio un calcio propositivo, noi siamo l’Alessandria, una società gloriosa, ma i giocatori devono capire che siamo in Lega Pro. La società è di serie A per strutture e persone che la compongono, dovremo prendere giocatori per i quali il fattore motivazionale la faccia da padrone. Speriamo di far divertire la gente anche attraverso il concetto di risultato. Modelli? Mi ispiro a tutti gli allenatori che ho avuto. Capello mi ha dato disciplina, mentre Zeman, Marino e Malesani le idee offensive. Ho avuto la fortuna di avere tanti allenatori da cui prendere spunto di volta in volta, ma rimango me stesso, con il mio carattere e le mie idee”.